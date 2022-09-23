Süper Lig, genç futbolculara “yabancı”

Ligde geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33’te kaldı.

Genç futbolculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2,43’ünü teşkil ediyor.

5 takım hiç genç futbolcu oynatmadı

Süper Lig’deki 19 takım, statü gereği maç kadrolarına en az 2’şer genç futbolcuya yer verse de Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor bu oyunculara hiç şans tanımadı. Ligdeki diğer 15 takımda ise 7’si yabancı 33 genç futbolcu, kısa sürelerle forma giydi.

Beşiktaş, iki genç kalecisi sayesinde 21 yaş altı oyunculara 911 dakikayla en fazla süre veren kulüp pozisyonunda yer aldı.

Ligde forma şansı verilen genç oyuncular ve bu oyuncuların görev yaptığı süreler şöyle:

SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR VE GÖREV SÜRELERİ Kulüp Toplam Süre (Dakika) Futbolcu Yaş Süre (Dakika) Beşiktaş 911 Ersin Destanoğlu 21 450 Berkay Vardar 19 244 Emre Bilgin 18 180 Emrecan Uzunhan 21 37 Giresun 521 Borja Sainz Egusquiza 21 504 Mert Han Kurt 20 11 Talha Ülvan 21 5 Kadir Seven 19 1 Alanya 471 Yusuf Özdemir 21 253 Oussama Targhalline 20 143 Erencan Yardımcı 20 75 Galatasaray 289 Emin Bayram 19 225 Yusuf Demir 19 43 Kazımcan Karataş 19 13 Hamza Yiğit Akman 18 8 Kayseri 196 Arif Kocaman 19 180 Baran Ali Gezek 17 16 Trabzon 189 Muhammet Taha Tepe 21 180 Naci Ünüvar 19 9 Antalya 151 Gökdeniz Bayrakdar 21 151 Kasımpaşa 103 Yasin Özcan 16 52 Erdem Çetinkaya 21 31 Berat Kalkan 19 12 Oğuzhan Efe Yılmaz 19 8 Karagümrük 89 Emir Tintiş 18 80 Efecan Mızrakçı 18 9 Ümraniye 49 Nika Gagnidze 21 46 Fatih Yiğit Şanlıtürk 19 3 Fenerbahçe 31 Arda Güler 17 31 Hatay 21 Bertuğ Özgür Yıldırım 20 21 Gaziantep 12 Luka Stankovski 20 12 Toplam 3.033

Alt yapıdan gelip forma bulan oyuncu sayısı 4

Ligde bu sezon profesyonel sözleşme imzalanıp forma verilen oyuncu sayısı 4’te kaldı.

Karagümrük’te 18 yaşındaki Emir Tintiş 80 dakika ve Efecan Mızrakçı da 9 dakika formalarını terletebildiler.

Kasımpaşa’da 16 yaşındaki Yasin Özcan 2 müsabakada toplam 52 dakika görev yaparken, Kayserispor’da 17 yaşındaki Baran Ali Gezek 16 dakikalığına yeşil zeminde boy gösterdi.

Süper Lig, Avrupa’da gençlere en az forma verilen lig

Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda bulunuyor.

Bu kategoride 21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren lig Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie oldu. Hollanda’da geride kalan 7 haftada, 116 genç futbolcu toplam sürenin yüzde 22,48’inde forma giydi.

Avrupa’nın 5 büyük liginde ise gençlere en fazla rağbet yüzde 12.82’lik oranla Fransa Lig 1’de gerçekleşti.

Türkiye ve Avrupa’nın ilk 10 ülkesinde forma giyen 21 yaş altı futbolcu sayısı ve bu oyuncuların toplam süredeki görev oranları şöyle: