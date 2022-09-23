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Süper Lig, genç futbolculara “yabancı”

Spor Toto Süper Lig’de genç oyunculara yok denecek kadar az az süre veriliyor

Süper Lig, genç futbolculara “yabancı”

Ligde geride kalan 7 haftada toplam 433 futbolcu görev yaparken bu oyuncular içinde 21 yaş ve altındaki futbolcuların sayısı 33’te kaldı.

Genç futbolculara toplamda 3 bin 33 dakika forma verildi. Bu zaman dilimi, toplam sürenin sadece yüzde 2,43’ünü teşkil ediyor.

5 takım hiç genç futbolcu oynatmadı

Süper Lig’deki 19 takım, statü gereği maç kadrolarına en az 2’şer genç futbolcuya yer verse de Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor bu oyunculara hiç şans tanımadı. Ligdeki diğer 15 takımda ise 7’si yabancı 33 genç futbolcu, kısa sürelerle forma giydi.

Beşiktaş, iki genç kalecisi sayesinde 21 yaş altı oyunculara 911 dakikayla en fazla süre veren kulüp pozisyonunda yer aldı.

Ligde forma şansı verilen genç oyuncular ve bu oyuncuların görev yaptığı süreler şöyle:

SÜPER LİG'DE FORMA GİYEN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR VE GÖREV SÜRELERİ

Kulüp

Toplam Süre (Dakika)

Futbolcu

Yaş

Süre (Dakika)

Beşiktaş

911

Ersin Destanoğlu

21

450

Berkay Vardar

19

244

Emre Bilgin

18

180

Emrecan Uzunhan

21

37

Giresun

521

Borja Sainz Egusquiza

21

504

Mert Han Kurt

20

11

Talha Ülvan

21

5

Kadir Seven

19

1

Alanya

471

Yusuf Özdemir

21

253

Oussama Targhalline

20

143

Erencan Yardımcı

20

75

Galatasaray

289

Emin Bayram

19

225

Yusuf Demir

19

43

Kazımcan Karataş

19

13

Hamza Yiğit Akman

18

8

Kayseri

196

Arif Kocaman

19

180

Baran Ali Gezek

17

16

Trabzon

189

Muhammet Taha Tepe

21

180

Naci Ünüvar

19

9

Antalya

151

Gökdeniz Bayrakdar

21

151

Kasımpaşa

103

Yasin Özcan

16

52

Erdem Çetinkaya

21

31

Berat Kalkan

19

12

Oğuzhan Efe Yılmaz

19

8

Karagümrük

89

Emir Tintiş

18

80

Efecan Mızrakçı

18

9

Ümraniye

49

Nika Gagnidze

21

46

Fatih Yiğit Şanlıtürk

19

3

Fenerbahçe

31

Arda Güler

17

31

Hatay

21

Bertuğ Özgür Yıldırım

20

21

Gaziantep

12

Luka Stankovski

20

12

Toplam

3.033

Alt yapıdan gelip forma bulan oyuncu sayısı 4

Ligde bu sezon profesyonel sözleşme imzalanıp forma verilen oyuncu sayısı 4’te kaldı.

Karagümrük’te 18 yaşındaki Emir Tintiş 80 dakika ve Efecan Mızrakçı da 9 dakika formalarını terletebildiler.

Kasımpaşa’da 16 yaşındaki Yasin Özcan 2 müsabakada toplam 52 dakika görev yaparken, Kayserispor’da 17 yaşındaki Baran Ali Gezek 16 dakikalığına yeşil zeminde boy gösterdi.

Süper Lig, Avrupa’da gençlere en az forma verilen lig

Süper Lig, UEFA klasmanındaki ilk 10 ülkenin en üst ligleri ile kıyaslandığında genç futbolcuların en az forma giydiği lig konumunda bulunuyor.

Bu kategoride 21 yaş altı futbolculara en fazla forma veren lig Hollanda 1. Futbol Ligi Eredivisie oldu. Hollanda’da geride kalan 7 haftada, 116 genç futbolcu toplam sürenin yüzde 22,48’inde forma giydi.

Avrupa’nın 5 büyük liginde ise gençlere en fazla rağbet yüzde 12.82’lik oranla Fransa Lig 1’de gerçekleşti.

Türkiye ve Avrupa’nın ilk 10 ülkesinde forma giyen 21 yaş altı futbolcu sayısı ve bu oyuncuların toplam süredeki görev oranları şöyle:

AVRUPA'DA FORMA GİYEN 21 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR VE GÖREV SÜRELERİ
Ülke Ligdeki takım sayısı Maç yapılan hafta sayısı Forma giyen futbolcu sayısı Genele oranla görev süresi / %
Hollanda 18 7 116 22,48
Belçika 18 9 120 21,44
Avusturya 12 9 86 20,36
Portekiz 18 7 74 14,37
Fransa 20 8 84 12,82
İskoçya 12 7 45 11,23
İngiltere 20 7 63 9,69
İspanya 20 6 63 9,55
Almanya 18 7 62 9,49
İtalya 20 7 61 7,45
Türkiye 19 7 33 2,43

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