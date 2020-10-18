Milli Piyango İdaresi her Salı, Perşembe ve Pazar akşamı Süper Loto çekilişi düzenliyor. Kuponlarını hazırlayanlar Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 18 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları...

18 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında saat 21.30'da açıklanan şanslı rakamlar şöyle:

Süper Loto'da şanslı rakamlar 1, 13, 18, 23, 36, 53 oldu.



Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir. İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

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