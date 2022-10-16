16 Ekim 2022 Süper Loto çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Bu akşam düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan çekiliş sonrası merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, hem çekilişin kazandıran numaraları hem de büyük ikramiyenin tutarı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 EKİM 2022

1 - 10 - 16 - 31 - 45 - 57

SÜPER LOTO'DA BU AKŞAM BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

16 Ekim 2022 Süper Loto çekilişinin büyük ikramiyesi 154 milyon lira.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.