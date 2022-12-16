Rusya'dan 3'lü görüşme önerisine yanıt 0:00 / 0:00

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Rus haber ajansı RIA Novosti, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberde "Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye için 3'lü görüşme önerisine olumlu bakıyor" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "ÜÇÜMÜZ ADIM ATALIM İSTİYORUZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile görüşmeye yönelik bir soruya "Daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek birçok başlık söz konusu. Ama dikkat ederseniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu; biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.