Suriye'de DEAŞ ve YPG'ye operasyon! 15 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinasyonunda, Suriye Görev Gücü El Bab ve Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye'de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, EYP, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş arayışı içinde olduğu bilgisi elde edildi.