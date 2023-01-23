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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Suriye'de öldürülen terörist sayısı 20'ye yükseldi
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Son dakika haberi Suriye'de öldürülen terörist sayısı 20'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, "Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi" açıklamasında bulundu

Son dakika: Suriye'de öldürülen terörist sayısı 20'ye yükseldi
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DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatar (ÇNRA) saldırısının ardından etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20'ye çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün de 3 terörist daha etkisiz hale getirilerek bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi" denildi.

PKK/YPG'li teröristlerce 20 Ocak'ta düzenlenen ÇNRA saldırısında birliklerde hasar ve zayiat meydana gelmemiş ancak belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında vurulmaya başlanmıştı. 20 Ocak'ta 11, dün de 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugünkü 3 teröristler birlikte etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 20´ye çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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