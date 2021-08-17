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Son dakika haberi Suriye'de saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, "İkisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Suriye'de saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz!
Suriye'de saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz!
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz her yerde etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, ikisi Fırat Kalkanı bölgesinde, biri de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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