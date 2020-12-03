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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerin saldırısında 1 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG terör örgütünün Zeytin Dalı bölgesindeki sızma girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından fark edildiği belirtildi.

Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan sızma girişimi sonrasında çıkan çatışmada, 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametleri ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alınarak, 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye sevk edilen İHA/SİHA ve destek unsurlarıyla operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİT OLAN ASKERİN BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Altun'un Mardin'in Nusaybin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz, uzman çavuş Altun'un kırsal Tepealtı Mahallesi'nde ikamet eden babası Şükrü Altun ve 4 ay önce evlendiği eşi Esra Altun'a şehadet haberini iletti.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Eve, Türk bayrağı asıldı.