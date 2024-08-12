Milli Savunma Bakanı Güler: "Suriye ile heyet toplantısı olabilir"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Reuters'a verdiği demeçte "Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir" açıklamasında bulundu.

Bakan Güler, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, "Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay NATO Zirvesi'nin düzenlediği basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Özellikle Sayın Esed'e 'Ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım' çağrımı iki hafta önce yaptım. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.