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        Haberler Gündem Güvenlik Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:11
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        Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz!
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        Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

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