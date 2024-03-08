Son dakika haberi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz! Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" açıklamasında bulundu

Habertürk Giriş: 08.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:11 facebook

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