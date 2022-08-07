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Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz!
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Son dakika haberi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

Son dakika: MSB: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz!
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz!
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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