Sutopu 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız grubunu lider tamamladı - Diğer Haberleri

Sutopu 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız grubunu lider tamamladı - Diğer Haberleri

Sutopu 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız grubunu lider tamamladı 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Polonya ve Romanya'nın ardından Fransa'yı da 9-6 mağlup ederek C Grubu'nu lider tamamladı. Şampiyonada gösterdiği performansla iddiasını ortaya koyan Milliler, Hırvatistan ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek

Habertürk Giriş: 11.08.2023 - 11:16 Güncelleme: 11.08.2023 - 11:18 facebook

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