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        Haberler Diğer Sutopu 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız grubunu lider tamamladı - Diğer Haberleri

        Sutopu 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız grubunu lider tamamladı

        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Milli Takımımız, Polonya ve Romanya'nın ardından Fransa'yı da 9-6 mağlup ederek C Grubu'nu lider tamamladı. Şampiyonada gösterdiği performansla iddiasını ortaya koyan Milliler, Hırvatistan ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 11:16
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        Milliler çeyrek final aşkına!
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        Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki son maçında Fransa'yı 9-6 yenerek, grubunu lider bitirdi.

        Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'ndeki turnuvanın üçüncü gününde oynanan 8 maçla grup aşaması tamamlandı. Sabah seansında Malta Ukrayna'yı 12-8, Almanya Gürcistan'ı 19-12, Macaristan Hırvatistan'ı 13-9, İspanya da Karadağ'ı 13-7 mağlup etti.

        Akşam seansındaki maçlarda ise Romanya Polonya'yı 9-8, Sırbistan Hollanda'yı 15-6 yendi. İtalya, Yunanistan maçı ise 12-12 eşitlikle sonuçlandı.

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        Günün son maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye, havuzdan 9-6 galip ayrıldı. Milli takımda Efe Naipoğlu, 5 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Bu sonuçla 3 maçta aldığı 3 galibiyetle C Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, bugün saat 19.30'da Hırvatistan ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

        Organizasyona sıralama ve çeyrek finale yükselme maçlarıyla devam edilecek.

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