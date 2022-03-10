Tahir Kıran: MHK'nin aldığı hakem kararını destekliyoruz

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, vakfın Maslak´taki ofisinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Tarih Kıran, "Herkes kendi fikrini söyledi. Bizim Rizespor olarak fikrimiz, MHK´nin aldığı hakem kararını destekliyoruz, TFF´yi de destekliyoruz. Ben her ne kadar Cüneyt Çakır´ı maçlarıma istemesem de 3´üncü Dünya Kupası´na gitmesini Türk milleti adına isterdim. Benim maçlarımda hatalı kararlar verdiği için istemedim ama dünyada bizi temsil edem hakemimiz olduğu için onunla alakalı kararı çok doğru bulmuyorum" diye konuştu.

"FEDERASYONU DESTEKLİYORUM"

Herkesin kendi kararını açıklayacağı yönünde bir karar aldıklarını dile getiren Tahir Kıran, "Geri kalan bütün kararlarda federasyonu destekliyorum. Konuştuğumuz spekülasyonlarda benim alakam yok, olamaz da. İnsanlar algı operasyonu peşindeler. Böyle yapa yapa Türk futbolunu kirlettiler. Çok cesaretli bir karar aldı Ferhat Bey. Kimsenin alamadığı bir kararı aldı. Uzun zamandır alınması gerekiyordu bu kararın. Buz dağının görünen yüzü diyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapacak. Ben şahsen destek vereceğim. Genç hakemlerin vereceği hatalı kararlara da hiç ağzımı dahi açmayacağım. Ama kasıt varsa o durum ayrı. Defter kapandı, yeni bir sayfa açıldı. Temiz sayfada yeni şeyler olması lazım" şeklinde konuştu.