Diego Maradona'nın İngiltere'ye attığı golün parçası yeni alıcısını bekliyor. Arjantinli yıldızın attığı golün başrol unsuru futbol topu açık artırma ile satışa sunulacak.

Ağlarla buluşan meşin yuvarlak 3 milyon Euro'dan satışa çıkacak.

İngiltere'yi kupanın dışına iten goldeki meşin yuvarlağın 4 milyon avroya satılması planlanıyor.Ünlü futbol topunun şu andaki sahibi ise karşılaşmayı yöneten Tunuslu hakem Ali Bennaceur. Açık artırma öncesi konuşan Bennaceur, "Bu top uluslararası futbol tarihinin bir parçası. Onu dünyayla paylaşmak için muhtemelen en doğru zaman" dedi.