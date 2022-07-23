Tarım işçilerini taşıyordu! Mardin'de feci kaza! 0:00 / 0:00

AA

Mardin'de, alınan bilgiye göre, Mustafa Emek yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AA'da yer alan habere göre kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, Furkan Kalemli (15) ve Hasret Kuş (20) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve 16 kişi yaralandı.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.