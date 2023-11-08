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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sonu gelmiyor! Tartıştığı eşini tüfekle vurup öldürdü! - Günün öne çıkan haberleri

        Tartıştığı eşini tüfekle vurup öldürdü!

        Malatya'da tartıştığı eşi A.N., tarafından tüfekle vurulan 51 yaşındaki Aytan Nazin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:25
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        Malatya'da kan donduran olay, saat: 12.10 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde meydana geldi.

        KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Valide Sultan Sokak'ta bir apartmanın zemin katında ikamet eden A.N. ile eşi Aytan Nazin (51) arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

        KARIN BÖLGESİNDEN VURULDU

        Çıkan tartışma sonrasında A.N. tüfekle eşi Aytan Nazin'e ateş açtı. Karın bölgesinden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aytan Nazin kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        A.N.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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