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        Haberler Gündem Tatilde acı bilanço! 3 günde 19 can kaybı - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Tatilde acı bilanço! 3 günde 19 can kaybı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam 1838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2912 vatandaşımız ise yaralandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 10:15 Güncelleme: 09.04.2024 - 10:54
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        Tatilde acı bilanço! 3 günde 19 can kaybı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin de yaralandığını bildirdi.

        Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, hız denetimlerinin radarla geceleri de sürdüğünü ve kontrollerin 24 saat esasına göre devam edeceğini kaydetti.

        Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü günü olan dün, 615 trafik kazasının yaşandığını, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.

        "1838 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ"

        Bayram tatilinin ilk 3 günlük bölümünde toplam 1838 trafik kazası meydana geldiğine, bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğine, 2 bin 912 kişinin ise yaralandığına işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var; bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz."

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