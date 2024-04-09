Tatilde acı bilanço! 3 günde 19 can kaybı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 3 günündeki trafik kazalarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, hız denetimlerinin radarla geceleri de sürdüğünü ve kontrollerin 24 saat esasına göre devam edeceğini kaydetti.

Yerlikaya, bayram tatilinin 3'üncü günü olan dün, 615 trafik kazasının yaşandığını, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını belirtti.