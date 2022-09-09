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Tayfur Bingöl: Benim için hasret bitti

Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tayfur Bingöl, "Benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz" dedi

Tayfur Bingöl: Benim için hasret bitti

Beşiktaş’ın yeni transferi Tayfur Bingöl, kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. "Benim için hasret bitti, sevenler kavuştu diyebiliriz" diyerek duyduğu mutluluğu dile getiren Tayfur, "Transfer süreci çok uzun sürdü. Her an transfer olmayı bekledim. Bu süreçte, en üst performansımı yakalamak için antrenmanlara odaklandım. En sonunda teklif geldi ve anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferden etkilenmemek mümkün değil"

Siyah-beyazlı taraftarlardan da bahseden Tayfur Bingöl, "Ankara’nın Çankaya semtinde 12 yaşında bir çocuk düşünün. Beşiktaşlılar Derneği vardı, oraya maç izlemeye giderdim. Yaşım küçük olduğu için beni içeri almıyorlardı. İlerleyen dönemde beni içeri aldılar. Beşiktaş’ın maçlarını dernekteki taraftarlarla beraber izliyordum. Geçen sezon rakip takım oyuncusu olarak Vodafone Park’a geldiğimde taraftarlar beni tribünlere çağırmıştı, onlara teşekkür ederim. Rakip takım oyuncusu olarak top bizdeyken taraftarların sesi nedeniyle kulaklarımı tıkamıştım. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferden etkilenmemek mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum"

Hangi bölgede kendini daha rahat hissettiğine yönelik gelen bir soruyu başarılı futbolcu, "Hocam hangi bölgede görev verirse orada oynarım. Her yerde oynayabilmek, bana ayrı bir karakter kazandırdı. Her bölgede rahatlıkla oynayabiliyorum" diye cevap verdi.
"Hayalimi çok şükür gerçekleştirdim"

Alanyaspor’a imza atarken, tek hayalinin Beşiktaş’ta oynamak olduğunu söylediğini hatırlatan Tayfur, "Bu hayalimi çok şükür gerçekleştirdim. Bir hayalim daha var; o da bu sene Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

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