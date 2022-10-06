Kuzey Kore bir kez daha balistik füze fırlattı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Tayland'ın Nongbua Lamphu kasabasında bir kreşe düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelerde 26 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 21'inin çocuk olduğu açıklandı.

Tayland Polisi sonrasında yaptığı açıklamada saldırıda ölenlerin 34'e yükseldiğini belirtti. 22'sinin de çocuk olduğunu ifade etti.

Yetkililer, saldırganın eski bir polis memuru olduğunu ve eşi ile çocuğunu da öldürdüğünü ve saldırı sonrası intihar ettiğini açıkladı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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