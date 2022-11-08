TBMM Başkanı Şentop, Kristersson'u kabul etti

Şentop, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve beraberindeki heyeti Başkanlık Divan Salonunda kabul etti.

11 Eylül'de gerçekleşen seçimlerde Başbakan seçilen Kristersson'u tebrik eden TBMM Başkanı Şentop, yeni İsveç Hükümetine de başarılar diledi.

Şentop, Kristersson'un Türkiye-İsveç ilişkilerini geliştirme yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını, bu kararlılığın parlamentolararası ilişkilere de yansıması temennisinde bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları sonrasında Parlamento Başkanları olarak 7 Eylül'de çevrim içi üçlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şentop, 24 Ekim'de Zagreb'te Kırım Platformu 1. Parlamenter Zirvesi marjında İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkanvekili Antti Rinne ile ortak toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı.

"İsveç'in somut adımlar atarak bu terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz"

İsveç Hükümetinin Üçlü Mutabakat Muhtırasıyla altına imza atılan taahhütlerle bağlı olduğuna dair açıklamalarını memnuniyetle takip ettiklerini kaydeden Şentop, "Muhtıra'da kayıtlı taahhütler açık ve nettir. Muhtıra, bize bir yol haritası sunmaktadır. Bu yol haritası üzerinde ilerleme sağlanan alanlar mevcuttur; bunları olumlu buluyoruz. Örneğin, savunma sanayindeki kısıtlamaların kaldırılması Meclisimizin İsveç'in NATO üyeliğine dair değerlendirmesinde olumlu hanede yer alacaktır. Ancak kabul etmek gerekir ki; daha atılacak epey adım var." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle terörle mücadele alanında somut ve sonuç alıcı adımlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şentop, "PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C'nin ülkenizdeki propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetleri devam etmektedir. İade taleplerimiz konusunda bir ilerleme sağlanmamıştır. İsveç'in somut adımlar atarak bu terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Meclisin teröre on binlerce kurban veren bir halkın temsilcisi olduğunu ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

"Her milletvekilimizin ya ailesinde ya yakın çevresinde ya da seçmenleri arasında teröre kurban vermiş birileri vardır. FETÖ'nün kalkıştığı darbenin Meclis binamızda yol açtığı yıkımı biraz sonra bizzat göreceksiniz. İlgili kurumlarımızın hem Finlandiya'nın katılımıyla üçlü düzeyde hem de ikili olarak bir araya gelerek Muhtıra'da yer alan konularda çalışmalar yaptığını biliyorum. Bu çalışmaların somut sonuçlar getirmesini bekliyoruz. Meclisimiz onay sürecinde Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirecektir."