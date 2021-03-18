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Son dakika haberi TBMM Başkanı Şentop'tan 'HDP' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Anayasamızda parti kapatma var, bu ilk değil" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi TBMM Başkanı Şentop'tan 'HDP' açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan 'HDP' açıklaması
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HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. Bunun gerekçeleri, sebepleri de var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açılıyor. Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili incelemeler yaptıktan sonra bir karar verecek" dedi.

Şentop, Gergerlioğlu kararı hakkında da, "Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili süreç ilk defa karşımıza çıkan bir süreç değil. Anayasada çok açık bir şekilde kesin hükmün Genel Kurula bildirilmesiyle milletvekilliğinin düşeceği yazıyor" ifadelerini kullandı.

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