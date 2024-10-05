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        Haberler Gündem Politika Son dakika: TBMM İsrail gündemiyle 8 Ekim'de toplanacak | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi TBMM İsrail gündemiyle 8 Ekim'de toplanacak

        TBMM Numan Kurtulmuş, hükümetin İsrail konusunda bilgilendirme yapacağını vurgulayarak, TBMM'nin İsrail tehdidi için 8 Ekim'de toplanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:14
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        TBMM İsrail gündemiyle 8 Ekim'de toplanacak
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 8 Ekim'de İsrail gündemiyle toplanacağını açıkladı. Kurtulmuş, "Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak" dedi.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in bölgedeki saldırılarını değerlendiren Kurtulmuş, "Soykırım boyutlarını artık aşmış İsrail katliamlarının en büyük insanlık suçlarından biri, insanlık tarihinin en kötü soykırımlarından biri olduğunu tarih yazacaktır. İsrail'in yaptığı etnik temizlik. Bütün şartların İsrail'in lehine olduğu bir dönemdeyiz. Irak'ın işgaliyle bölge istikrarsızlaştırılmaya başlandı. Bölge coğrafyası paramparça hale getirildi. İradesiz hale getirildi. Yakın dönemlerde hiç yaşamadığımız kadar uluslararası sistem çözümsüz hale geldi. Guterres istenmeyen adam ilan ediliyor. BM'nin yıkıldığının ilanıdır bu durum. Netanyahu hükümeti pervasız şekilde devam ediyor. İsrail, kendisinin dışında herkesi yok etmek istiyor. Dünya bunu seyrediyor" dedi.

        MECLİS 8 EKİM SALI GÜNÜ TOPLANACAK

        Terör örgütleri üzerinden Türkiye baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz kimin ne olduğunu hangi adımı niçin attığını çok iyi biliyoruz. Suriye'nin Irak'ın istikrarsızlaştırılmasıdır. Türkiye'nin buna uyanık olması lazım. Türkiye bölgede ayakta kalabilmiş büyük bir ülkedir. Siyaset üstü bir konudur, bu bir milli meseledir. Meclis 8 Ekim Salı günü toplanacak.

        2 BAKAN BİLGİLENDİRECEK

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin TBMM Genel Kurulunu bilgilendireceği oturum 8 Ekim Salı günü yapılacak.

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlar Fidan ve Güler, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında milletvekillerini, İsrail'in saldırıları, çatışmaların yayılması ve Orta Doğu'daki savaş riski konusunda bilgilendirecek.

        Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesi, TBMM Genel Kurulunun 8 Ekim Salı günkü birleşiminde yapılacak.

        Oturumun kapalı yapılıp yapılmamasına birleşimin açılmasının ardından karar verilecek. Fidan ve Güler'in, Genel Kurulu bilgilendireceği oturumun kapalı gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        Bu oturumun kapalı yapılmasına karar verilmesi halinde Genel Kurul salonuna dinleyici ve gazeteci alınmayacak. Ayrıca Genel Kurul salonunun yanında bulunan odalar da oturum süresince boşaltılacak ve kapalı tutulacak.

        Bakanlar Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

        Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

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