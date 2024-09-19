TCMB döviz serbest hesaplara ödenen faizi indirdi

TCMB yabancı para serbest hesaplara ödenen faizi indirdi
TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekti
Giriş: 19.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:33
TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka) uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.
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