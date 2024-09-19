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        Haberler Ekonomi Para TCMB döviz serbest hesaplara ödenen faizi indirdi - Para Haberleri

        TCMB yabancı para serbest hesaplara ödenen faizi indirdi

        TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirerek yüzde 3,75'e çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:33
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        TCMB döviz serbest hesaplara ödenen faizi indirdi
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        TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka) uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.

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