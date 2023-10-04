Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Tefecilere yönelik operasyonda 14 gözaltı! - Gündem haberleri

        Son dakika haberi Tefecilere yönelik operasyonda 14 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul'da tefecilere yönelik 2 ayrı operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tefecilere yönelik operasyonda 14 gözaltı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tefecilik suçu kapsamında yürütülen 2 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Mali suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

        Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sevgilisini fare zehiriyle öldürmüştü! Vahşetin hüküm verildi!
        Sevgilisini fare zehiriyle öldürmüştü! Vahşetin hüküm verildi!
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"