Tekirdağ'da sahte içkiden can kaybı 8'e yükseldi! 0:00 / 0:00

İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan sahte içki faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Tedavisi süren 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 8'e çıktı.

7'Sİ ENTÜBE 10 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İHA'da yer alan habere göre facianın ilk gününden bu yana sahte içki zehirlenmelerinde yapılan toplam 29 başvurudan tedavisi tamamlanan 11 kişi taburcu oldu. Geriye kalan 7'si entübe 10 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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