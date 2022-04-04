Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya’nın Alicante şehrinde düzenlenen organizasyona 79 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı. Paris 2024 Olimpiyatları'na puan veren turnuvada Türkiye'yi 23 sporcu temsil etti. Milliler turnuvayı 7 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 14 madalyayla tamamladı. Türkiye, bu sonuçla İspanya ve Fransa’nın önünde takım halinde turnuvayı zirvede tamamladı.

Madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın: Emine Gögebakan (46 kilo), Merve Dinçel (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Deniz Dağdelen (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo)

Gümüş: Hüseyin Kartal (80 kilo)

Bronz: Fatma Keleş (46 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (+73 kilo) Görkem Polat (54 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)