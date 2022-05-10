Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: "Telefon kazandın" dolandırıcılığı!
ABONE OL

Herkesin başına gelebilir! "Telefon kazandın" dolandırıcılığı!

Konya'da sosyal medya üzerinden çekiliş sonucu ‘telefon kazandın’ bahanesiyle para istenen ve parça parça toplam 30 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran genç, zanlılara ulaşamayınca emniyete giderek şikayetçi oldu

Son dakika haberi:
Herkesin başına gelebilir! "Telefon kazandın" dolandırıcılığı!
0:00 / 0:00
İHA

Konya'da, geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi'nde herkesin başına gelebilecek bir dolandırıcılık yaşandı.

İKİ GÜN SONRA "ÇEKİLİŞİ KAZANDIN" TELEFONU

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Muhammed El Hamşo (21) sosyal medya üzerindeki bir sayfadaki yaklaşık 25 bin lira değerindeki telefon çekilişine katıldı. Hamşo'ya iki gün sonra katıldığı çekilişten telefon kazandınız mesajı geldi.

TOPLAMDA 30 BİN TL ÖDEME YAPTI

Çekiliş yapan kişilerle iletişime geçen gençten, şüpheliler 420 lira çekiliş parası istedi. Zanlılar, bu isteklerini yerine getiren Muhammed El Hamşo’dan daha sonra telefonun IMEI için 870 lira daha isterken, Hamşo bu parayı da yatırdı. Daha sonra şahıslar çeşitli bahanelerle para istemeye devam ederken, toplam 30 bin liraya yakın para yatıran Hamşo'yu en son birlikte oturdukları babasını sınır dışı ettiririz tehdidiyle 12 bin lira daha isteyerek tehdit etmeye başladılar.

EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Dolandırıcıların, para yatırılmadığı takdirde kendisiyle ilgili avukat biriminin görevlendirileceğini söylemesi üzerine Hamşo emniyete giderek whatsapp üzerindeki yazışmalarla birlikte şikayetçi oldu.

"İLK OLARAK 420 TL İSTEDİLER"

Kendisini dolandıran şahısları aradığında telefona bakmadıklarını söyleyen Muhammed El Hamşo, “İlk başta bana sosyal medya üzerinden çekiliş yaptıklarını söylediler. Ben de bu çekilişlere katıldım ve mesaj attım. Bana iki gün sonra mesaj geldi, 'kazandınız' diye. Bana bir numara attılar 25 bin liralık telefon kazanacağımı iddia etti. Bana whatsapp üzerinden ulaştılar kazanabilmeniz için bir form doldurmanız gerekiyor, telefon gümrükten gireceği için bin 600 lira isteyeceğiz ama ilk telefon olduğu için sizden sadece 420 lira göndermeniz yeterli denilerek başladı ve telefonun elime ulaşacağını söyledi” dedi.

"30 BİN TL'DEN SONRA 12 BİN TL DAHA İSTEDİLER"

Çekiliş sonrası kendisine danışman yönlendirdiklerini ve sürekli kendisine mesaj atarak tehdit ettiklerini belirten Muhammed El Hamşo, “Bana bir internet danışmanı yönlendirdiler. Bu sefer konuşmaya bir kişi daha katıldı ve o da bana kendini kargocu olarak tanıttı. Telefonunuz gümrükten geçti Kıbrıs’tan geldiğini söylediler. Taşıma aracına yüklemek için sizden bin 870 lira istiyoruz, IMEI kayıt ücreti ve taşıma için, telefonu rahat kullanmak için şart dediler. Ben de tamam dedim gönderdim parayı. Bana kasko dosyası gönderdiler benden 4 bin 200 lira istediler. Ben de buna tepki gösterdim zaten kazandım diye. Toplam benden 30 bin 500 lira kadar aldılar. Bana sürekli mesaj atıyorlar halen sanki benim onlardan korktuğumu düşünerek. Avukat ile görüştüm bundan sonra mahkemeye çıkacaksınız. Ben de tamam dedim sonra benden 30 bin lira sonrasında 12 bin lira kadar para istediler” şeklinde konuştu.

"BABANIZ SINIR DIŞI EDİLMESİN" TEHDİDİ

Kendisinden 30 bin lira aldıklarını ve daha fazla isteklerini söyleyen Muhammed El Hamşo, “Ben polise geldim şikayetçi oldum. Konuşmalarla birlikte onları şikayet ettim. Bana 12 bin lira almak için bir kısım gönderin en azından mahkeme ile uğraşmayın, babanız sınır dışı edilmesin diyerek tehdit ediyorlar” diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çöplükte ölü bebek bulundu!
GÜNDEM Çöplükte ölü bebek bulundu!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler, sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs İSKİ arıza su kesintisi duyuruları:
GÜNDEM İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!
Aydın'da içme suyu tesisinde yangın
GÜNDEM Aydın'da içme suyu tesisi küle döndü
Memur zammı için heyecanlandıran açıklama! 2022 Memur zammı ne kadar olacak, Temmuz'da memur maaşı zamlanacak mı?
GÜNDEM Memur zammı için heyecanlandıran açıklama!
Psikologlar Günü mesajları ve kutlama sözleri 2022: En güzel, anlamlı ve resimli 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü Kutlu Olsun mesajı ile sözleri!
GÜNDEM En güzel Psikologlar Günü mesajları...
AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB ile 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
GÜNDEM AÖL sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi
Askerlik yol parası nedir, nasıl alınır ve ne kadar yatacak? 2022 Askerlik yol parası ücreti nereden alınır?
GÜNDEM Askerlik yol ücreti nedir?
Engelliler Haftası ne zaman? 2022 Dünya Engelliler Haftası sözleri, mesajları ve etkinlikleri!
GÜNDEM 2022 Dünya Engelliler Haftası mesajları
Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün? Diyanet ile 2022 Kurban Bayramı tarihi
GÜNDEM Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Son dakika: Bakan Akar'dan SAMP-T projesi ve F-16 mesajları
GÜNDEM Bakan Akar'dan SAMP-T projesi ve F-16 mesajları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.