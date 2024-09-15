İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul Bağcılarda TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araba da bu araçlara ve sürücülere çarptı.

Kaza nedeniyle bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. REKLAM

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.