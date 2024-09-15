İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
İstanbul TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Bağcılarda TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Bu araçların sürücülerinin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araba da bu araçlara ve sürücülere çarptı.
Kaza nedeniyle bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 kişi hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
Ekiplerin hasar oluşan araçları kaldırma çalışması sürüyor.