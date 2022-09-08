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TEM Otoyolu'nda TIR devrildi! Edirne istikameti kapalı 0:00 / 0:00

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde TIR devrildi. Yola paralel devrilen TIR nedeniyle Edirne istikameti kapandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.