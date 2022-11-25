Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu Teknik Direktör Fatih Terim'in annesinin vefatı üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda, ''A Millî Takımımızda 3 dönem Teknik Direktörlük ve Türkiye Futbol Direktörlüğü görevlerini başarıyla gerçekleştirmiş Sayın Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz'' ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Fatih Terim'in birçok şampiyonluk yaşadığı ve efsanesi olduğu Galatasaray'dan da bir paylaşım geldi. Galatasaray yaptığı paylaşımda, ''Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz'' ifadelerine yer verdi.