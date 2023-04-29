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Haberler Gündem Güvenlik 15 İLDE TERÖRE DARBE! Son dakika: PKK - KCK ve FETÖ'ye operasyon başlatıldı!
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Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye 15 ilde operasyon!

Ankara´da yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY´ye yönelik soruşturmalarda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

15 İLDE TERÖRE DARBE! Son dakika: PKK - KCK ve FETÖ'ye operasyon başlatıldı!
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DHA

Ankara´da yürütülen PKK/KCK ve FETÖ/PDY´ye yönelik soruşturmalarda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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