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        Son dakika haberi Terör örgütüne bir darbe daha

        MSB: Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütünün kullandığı 20 hedef imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 22:24 Güncelleme: 02.09.2024 - 23:00
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        Terör örgütüne bir darbe daha
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        Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı icra edildiği belirtildi.

        Hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedefin imha edildiği bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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