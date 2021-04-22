Terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikARA-BUL-YOK ET! Son dakika: Terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı
ABONE OL

Son dakika haberi Terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlkbahar yaz operasyonlarının ARA-BUL-YOK ET stratejisiyle teröriste bölge dar edilecek. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer alacağı 9.630 planlı operasyon, 01 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek" denildi.

ARA-BUL-YOK ET! Son dakika: Terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı
Terör örgütüne yönelik ilkbahar-yaz operasyonları başladı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen terör örgütünü tamamen ülke gündeminde çıkarmak maksadıyla ilkbahar yaz dönemi operasyonları başladı" denildi.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularının yer alacağı 9.630 planlı operasyon, 01 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

ARA-BUL-YOK ET

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek olan operasyonlarda strateji istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağından ARA-BUL-YOK ET olacak. Böylelikle baskı sürdürülerek teröriste bölge dar edilecek" ifadeleri kullanıldı.

SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI TAMAMLANDI

Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 01 Ekim 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Sonbahar-Kış Operasyonları” tamamlandı. Bu dönemde 7 bin 424 sonbahar-kış operasyonu planlanmasına rağmen 8 bin 915 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda 75 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 915 sığınak ve mağarada, 233 Mayın/EYP, 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31.6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TIR'ı tamir etmek istedi, sonrası korkunç!
GÜNDEMTIR'ı tamir etmek istedi, sonrası korkunç!
Üsküdar'daki ağaç katliamına ders gibi karar! - Haberler
GÜNDEMÜsküdar'daki ağaç katliamına ders gibi karar!
TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMTIR ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
KORONAVİRÜS CAN ALDI! Malatya'da Abi kardeş koronaya yenildi - Haberler
GÜNDEMAbi kardeş koronaya yenildi
Son dakika: Doktorun şüpheli ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu - Haberler
GÜNDEMDoktorun şüpheli ölümü! Aracının yanında bulundu
Bu kez de 'turuncu' dere! - Haberler
GÜNDEMBu kez de 'turuncu' dere!
TÜRKİYE ONU KONUŞUYOR! Son dakika: İşte Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son açıklamaları
GÜNDEMKripto tosuncuk böyle konuşmuş
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
Son dakika: CHP, İstanbul Sözleşmesi’nin feshini Danıştay’a taşıdı
GÜNDEMCHP, İstanbul Sözleşmesi kararını Danıştay’a taşıdı
YASAK AŞK CİNAYETİ! Son dakika: Gelinini yakaladığı adamla öldürdü - Haberler
GÜNDEMGelinini yakaladığı adamla öldürdü!