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Son dakika haberi Terör örgütünün finans kaynağına darbe!

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda, 350 ton toz esrar elde edilebilecek 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirilirken, terör örgütünün 3.5 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi

Son dakika haberi Terör örgütünün finans kaynağına darbe!
Terör örgütünün finans kaynağına darbe!
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HABERTURK.COM

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Genç İlçesi Yolaçtı Köyü kırsalında PKK/KCK/PYD terör örgütünce yasa dışı kenevir ekimi yaptırılan alanlar tespit edilirken, örgütün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Jandarma Komando, JÖH birlikleri ile Güvenlik Korucularının da desteğiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince 2 Temmuz'da 230 personel ile Eren-4 Narkoterör operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon sonucunda; 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kg toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu, 4 bin metre sulama borusu ele ele geçirildi. 1' i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 350 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 3.5 milyar TL finans sağlamasının da önüne geçildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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