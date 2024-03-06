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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT operasyonu... Terör örgütünün Süleymaniye sorumlusu etkisiz

        Son dakika haberi Terör örgütünün Süleymaniye sorumlusu etkisiz

        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:46 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:10
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        Terör örgütünün Süleymaniye sorumlusu etkisiz
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        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

        Bir dönem terör örgütü PKK’nın sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık ve sözde Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan’ın kurye ve korumalığını yapan Hüsnü Kümek’in, Süleymaniye’de örtülü faaliyette bulunduğu tespit edildi.

        PKK’nın istihbarat oluşumlarından NLP bünyesinde özel görevler icra eden Hüsnü Kümek’in, Süleymaniye ve Kelar’da örgüte müzahir çevrelere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediği, çalışmaları esnasında elde ettiği istihbaratı örgütün üst yönetimine aktardığı ve bölge halkını Türkiye aleyhinde örgütlediği öğrenildi.

        MİT, Süleymaniye’deki saha ajanları sayesinde Kümek’in saklandığı yeri tespit etti. Toplanan istihbarat sonrasında teröristin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

        Uygun koşulların oluşması sonucu KCK-NLP mensubu Hüsnü KÜMEK MİT’in Süleymaniye’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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