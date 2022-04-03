TFF 3. Lig'de günün sonuçları

Gruplara göre bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor: 3-0
2. Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Siirt İl Özel İdaresi: 0-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Bitexen Düzcespor-Bayrampaşa: 2-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-1
Çarşambaspor-İskenderunspor: 1-0
Yomraspor-52 Orduspor FK: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Hacettepe: 2-1
Kuşadasıspor-Kızılcabölükspor: 0-0
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-0
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor: 2-4
Modafen-Karşıyaka: 0-1
Criptoswaps Edirnespor-Ağrı 1970: 1-0
Kardemir Karabükspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor: 0-5
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