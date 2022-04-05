Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının seçileceği tarih belli oldu.
Yeni TFF Başkanı'nın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Nihat Özdemir, dün istifa kararı almış ve yerine vekaleten Başkan Vekili Servet Yardımcı göreve gelmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Yönetim Kurulu bugün bir araya geldi. Toplantıda yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul'un 16 Haziran'da yapılması kararı alındı.
Diğer yandan TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, görevlerinden istifa etti.
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