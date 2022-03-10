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Haberler Futbol Süper Lig TFF'den alt ligler için erteleme kararı
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Son dakika haberi TFF'den alt ligler için erteleme kararı

TFF, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Süper Lig haricindeki tüm müsabakaları bir hafta kaydırarak 18-21 Mart'a aldı

TFF'den alt ligler için erteleme kararı

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."

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