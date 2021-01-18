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Son dakika haberler... Bursa'da kar fırtınasında yaşam savaşı: Mağaraya sığınıp kurtuldular!

Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü. Kentin İznik ilçesinde karda mahsur kalan 8 macera tutkunu 3 günlük esaretin ardından bu sabah jandarma ekipleri ve köylüler tarafından kurtarıldı. Kamp yapmak için çıktıkları merada tipiye yakalanıp donma tehlikesi geçirince bir mağarada 2 gece geçiren maceraperestlere kısıtlamayı ihlalden 30 bin lira para cezası kesildi

Son dakika haberi: Tipide yaşam savaşı! Mağaraya sığınıp kurtuldular - Haberler
Tipide yaşam savaşı! Mağaraya sığınıp kurtuldular
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İHA

Edinilen bilgiye göre, Cuma günü İznik ilçesine bağlı Kırıntılı Mahallesi kırsalına kamp yapmak için giden 8 kişi, kurdukları çadırların içerisinde cuma gecesini geçirdi.

İHA'nın haberine göre, Cumartesi akşamı aniden bastıran tipi ve şiddetli kar yağışıyla birlikte donma tehlikesi geçiren macera tutkunu 8 kişi mağara şeklindeki bir oyuğa sığınıp cumartesi gecesini de burada geçirdi.

Gece 8 kişinin kayıp haberini alan Kırıntılı Mahalle Muhtarı Mahmut Demirtaş, Menekşe Mevkii'ne köylülerle birlikte iki kez traktör yollasa da şahıslara ulaşamadı.

Bu sabah ilk ışıklarla birlikte harekete geçen jandarma ekipleri ve köylüler bölgeye giden ancak karla kapanan yolları iş makineleriyle açıp 8 kişiyi Menekşe Mevkii'nin üstlerinde buldu.

KISITLAMAYI İHLALDEN 30 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Jandarma tarafından köye getirilen 8 macerapereste önce sıcak çorba ve çay ikram edildi. Şahısların yolda kalan araçları da traktörle kurtarılıp köye getirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Ferhat Ülgen, Hamza Yücer, Halit Yücer, Mücahit Yücer, Muhammed Usame Özdemir, Yakup Çoşar, Abdulhamit Yücer ve Abdullah Şenyiğit isimli kişilere kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 30 bin lira idari para cezası kesildi. 8 şahıs yapılan işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından evlerine gönderildi.

Olayla ilgili konuşan Kırıntılı Mahalle Muhtarı Mahmut Demirtaş, "Arkadaşlar Cuma günü yaylaya çıkıp mahsur kalmışlar, dün beni saat 16:00 gibi arayıp yardım istediler. Biz de gerekli yerlere bildirdik gece bir traktör gönderdik ama başarılı olamadık. Yaylada 1 metreden fazla kar var. Gece birini kurtarabildik bugün yollar açıldı çok şükür arkadaşları aşağıya indirdik" dedi.

Kaybolan şahıslar ise Cuma günü gezi amaçlı günübirlik yaylaya çıktıklarını aniden tipi bastırınca mahsur kaldıklarını belirterek, kendilerini kurtaran jandarma ekipleri ve köylülere teşekkür etti.

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