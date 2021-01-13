DHA

Yangın, saat 18:00 sıralarında Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi´nde iddiaya göre yakılan anız ateşinin rüzgarın da etkisiyle yayılması sonucu çıktı.

DHA'nın haberine göre, bitişikteki evlere sıçrayan alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Boş olan evler kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangında ilk belirlemelere göre 6 ev kül oldu.

İtfaiye ekipleri alevlerin diğer evlere sıçramaması için soğutma çalışması yürütüyor. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.