Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Karşılaşma sonrasında sloganlar eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanarak takımlarına destek olan ve meşaleler yakarak hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak horon ve kolbastı oynayarak takımlarına destek olan bordo-mavili taraftarlar daha sonra Trabzon Havalimanı'na giderek takımlarını karşıladı.

Takımın çıkışı sırasında tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcuları coşkuyla karşıladı.Takım otobüsüne güçlükle binen bordo-mavili kafile "şampiyonluk" tezahüratları eşliğinde ve meşalelerle havalimanından ayrıldı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 24, 2022