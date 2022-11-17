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Son dakika haberi Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

Son dakika haberi Trabzonspor Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerinin 2027 yılına kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'E YILLIK 20 MİLYON TL

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."

Hüseyin Türkmen için yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır."

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