Trabzonspor'da 1 futbolcuda koronavirüs! 0:00 / 0:00

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Süper Lig ekipleri, Trabzonspor'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kulüplerin paylaşımlarından bazıları şöyle:

Fenerbahçe: Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor'un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Beşiktaş: Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz.

Galatasaray: Covid-19 testi pozitif sonuçlanan Trabzonspor futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz.