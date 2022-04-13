Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşmaya çalışacak.

Göztepe ile oynanan 29. hafta müsabakasında rakip fileleri havalandırarak 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, son 3 haftada rakip fileleri boş geçti.

Bordo-mavili ekibin 30. haftada Çaykur Rizespor, 31. haftada Beşiktaş ve 32. haftada Gaziantep FK ile oynadığı maçlarda gol kaydedemeyen Nwakaeme, 3 haftadır gol rekorunu gerçekleştiremedi.

Nwakaeme, Vavacars Fatih Karagümrük maçında hem 3 haftalık sessizliğini bozmanın hem de gol rekorunu kırmanın mücadelesini verecek.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 4 sezonda 139 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandırırken, gol paslarıyla da takımına önemli katkı yaptı.

Nijeryalı oyuncu, ligde 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 2020-2021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 26 mücadelede 11 gol atma başarısı gösterdi.