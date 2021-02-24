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Son dakika haberi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 28 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Son dakika haberi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

26 Şubat Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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