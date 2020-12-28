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Son dakika haberler... Triger kayışlı dayakta istenen ceza belli oldu

Konya’da yanında çalışan 16 yaşındaki çırağını triger kayışı ile dövdüğü iddiası ile yargılanan Fatih S. hakkında savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık, şüphelinin çocuğa eziyet suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti

Son dakika haberi: Triger kayışlı dayak dehşetinde önemli gelişme! - Haberler
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Olay geçtiğimiz yıl meydana geldi. Çalıştığı oto tamir atölyesinde ustası Fatih S. (34) tarafından triger kayışı ile dövülen 17 yaşındaki M.A, olayı kimseye anlatamamış ve eve geldiğinde topallaması üzerine dehşet ortaya çıkmıştı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, aile Fatih S.’den şikâyetçi olurken ifadesi alınan Fatih S. suçlamaları kabul etmedi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılan Fatih S. M.A’nın avukatının itirazı ile üzerine tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Yaklaşık 1,5 ay cezaevinde kalan Fatih S. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada da, iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İddia makamı mütalaasında sanık Fatih S.’nin çocuğa karşı eziyet suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Ailenin avukatı Ali Mercan, istenen cezanın çok az olduğunu belirterek, "Burada hürriyeti tahdit suçu da işlenmiştir. Ayrıca mağdur müvekkil triger kayışı kullanılarak yani silah sayılacak bir aletle dövülmüştür. Aldığı darbeler sonu ciddi yaralanmalar meydana gelmiştir. Burada sanık, çocuğa karşı eziyet ve hürriyeti tahdit suçundan cezalandırılmalıdır" dedi.

Ustası tarafından dövülen M.A ise "Uğradığım fiziki şiddeti o triger kayışının vücuduma her vurulduğunda hissettiğim acıyı unutmam mümkün değil. Yapma diye yalvarmalarıma gülerek ve daha şiddetli vurarak cevap verdi. Geceleri uykularımda hep ondan dayak yedim. Kimi zaman uyuyamadım. Kendi başıma dışarı çıkamadım. Vücudumdaki yaralar geçti sayılır, ama bende açtığı manevi yaraları psikolojimdeki etkilerini tamir etmem daha uzun zaman alacak. Bu yaptıklarının karşılığı böyle hafif olmamalı. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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