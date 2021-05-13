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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail, Filistin´de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Filistinlilere yönelik uygulanan işgal politikasını ve terör eylemlerini dünyaya duyuran özgür basını hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

Altun açıklamasına şöyle devam etti: "Anadolu Ajansı´ndan sonra TRT Arabi´nin Gazze ofisine hava saldırısı düzenleyen İsrail, hiçbir değere saygı göstermediğini bir kez daha gösterdi. İsrail´in uyguladığı devlet terörünü lanetliyoruz. İşlemiş olduğu tüm suçların hesabını sormak için tüm gücümüzle çalışacağız."