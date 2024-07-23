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        Haberler Dünya Son dakika haberi Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'li yetkili istifa etti | Dış Haberler

        Son dakika haberi Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'li yetkili istifa etti

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında vurulmasının ardından eleştirilere maruz kalan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle istifa etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:45
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        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
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        ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, kampanya mitingi sırasında eski Başkan Donald Trump'a suikast düzenleyen zanlıyı engelleyememesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmasının ardından istifa etti.

        AP, Cheatle'in istifasını, ABD Gizli Servisi personeline gönderdiği e-postaya dayandırarak duyurdu.

        Cheatle, gönderdiği e-postada, "Güvenlik zafiyeti için tüm sorumluluğu alıyorum. Yaşanan olayların ardından zor olanı seçerek, istifa etme kararı aldım." ifadesini kullandı.

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        Mevcut ve eski ABD başkanlarının korunmasından sorumlu olan Gizli Servis, silahlı bir saldırganın 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki açık hava mitingine bakan bir çatıdan Trump'a ateş edebilmesinin ardından bir krizle karşı karşıya kaldı.

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        Cheatle, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin karşısına çıktığında iki partinin de kınamasıyla karşılaştı ve temsilcilerin mitingin güvenlik planı ve kolluk kuvvetlerinin silahlı adamın şüpheli davranışlarına nasıl karşılık verdiği konusundaki sorularını yanıtlamayı reddetti.

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        Çok sayıda Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekili Cheatle'ı istifaya çağırdı.

        Kimliği 20 yaşındaki Thomas Crooks olarak açıklanan silahlı saldırgan, Gizli Servis keskin nişancısı tarafından vurularak öldürülmüştü.

        Suikast girişimine dair 5 maddelik rapor
        Suikast girişimine dair 5 maddelik rapor

        ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili tüm sorumluluğu aldığını ve suikast girişiminin "Gizli Servis'in en büyük operasyonel başarısızlığı" olduğunu söylemişti.

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