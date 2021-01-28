TÜBİTAK Başkanı'ndan yerli aşı açıklaması! 0:00 / 0:00

DHA

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan yerli aşılarla ilgili açıklama geldi. Mandal, "(Yerli aşılar) Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır" dedi.