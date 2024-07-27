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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Tuğçe Beder veda etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Tuğçe Beder veda etti

        Kadınlar judo 48 kiloda sporcumuz Tuğçe Beder, dünya 5 numarası Fransız rakibi Shirine Boukli'ye ipponla mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:19
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        Tuğçe Beder veda etti
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, Fransız rakibine yenilerek organizasyondan elendi.

        Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo ilk turunda dünya 5 numarası Fransız Shirine Boukli ile karşılaştı.

        Tuğçe Beder, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak oyunlara veda etti.

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